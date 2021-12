Saada aasta jooksul kaks korda Narva linnapeaks on omamoodi saavutus, mille sarnast ei ole lihtne korrata. Ent ometi Katri Raigil see õnnestus. Kui ta keskerakondlaste toel mullu 30. detsembril esimest korda linnapeaks valiti, tunnistas Raik, et see oli tema elu unistus. Ent needsamad keskerakondlased lämmatasid ta unistuse juba järgnenud suvel, pärast seda kui Raik teatas, et ei kandideeri valimistel koos Keskerakonnaga, vaid teeb oma nimekirja.