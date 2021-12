KÜSITLUS ⟩ Mida ootate Kohtla-Järve uutelt linnajuhtidelt?

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Lev Stolov, tööotsija:

Ei midagi head. Olen hariduselt ehitusinsener ning mul on projekteerijana suur kogemus. See, mida meil praegu tehakse, meeldib mulle, näiteks spordikompleks. Samas arvan, et vanade fondide ja ressursside raiskamine on täiesti põhjendamatu. Selle raha eest, nagu välja käidi, oleksin ma ehitanud poolteist korda rohkem ja parema kvaliteediga. Vaatasin pärast valimisi võimule tulnud inimeste programme − peamiselt diletandid, kel pole ei majandus- ega tehnikaharidust. Mina tean linnavalitsuses vaid üht asjalikku spetsialisti − see on arhitekt Rita Burenkova.

Ivan Mersalov, võtmete valmistaja:

Näen, et iga aastaga muutub linnas midagi paremuse poole: rajatakse objekte ja teid. Tore on arengul silma peal hoida ning tahaks, et see suund jätkuks.

Juri Blinov, spordikeskuse direktori asetäitja:

Valimised on läbi, võimule jäid peaaegu kõik samad inimesed. Seetõttu arvan, et prioriteedidki jäävad endisteks. Kuna mulle on kõige lähedasem linna spordielu, siis rõõmustan kõigi uuenduste üle ning loodan, et linna juhtkonna seatud pikaajaliste eesmärkide elluviimine jätkub.

Aleksandr Nonin, töötu:

Tahaks, et senisest rohkem tähelepanu pöörataks noortele ja linna heakorrastamisele. Kohtla-Järvel oleks väga vaja noortekeskust, kuhu lapsed ja noored saaksid tulla, selle asemel et tänavatel jõlkuda. Teid puhastatakse halvasti, eriti talvel − kõndida on võimatu.

