Selles ei ole süüdi loomulikult Narva linnavalitsus. Töötajaid tuleb sel eesmärgil juurde palgata ilmselt kõigil linnadel ja valdadel. Selle algne põhjus on Euroopa ja sealhulgas Eesti energiapoliitika, mis on keeranud terve mõistuse järgi tegutsemise pea peale.

Narva hüüdlause on teatavasti "Hea energia linn". See linn ongi oma elektrijaamadega aastakümneid varustanud elektriga peaaegu kogu Eestit. Elektrit on jäänud üle ka eksportimiseks piiri taha. Tuhanded inimesed Ida-Virumaal said tööd, riigivõim ja kohalikud inimesed maksutulu, Eesti majanduskasv "väetist".

Kolm aastat tagasi lõppes see aga suures osas ära. Põhjuseks poliitilistest otsustest tulenenud süsinikukvootide järsk kallinemine. Selle tulemusel on paljud juhitavad elektrijaamad kogu Euroopas järjepanu mängust välja langemas. Nende asemel pole kaugeltki samaväärses mahus midagi tulnud. Nüüd ongi häda käes. Elektri pakkujaid on vähe, hind seetõttu ülikõrge ja riigid hakkavad nüüd korraldama kvootide müügist tulnud raha jaotamist sotsiaaltoetusteks. See on täiesti äraspidine ja loogikavastane tegevus.