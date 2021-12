VIDEO ⟩ Narva esimene talvine ööjooks: pool tuhat osalejat, tulevärk ja tulised kaasaelajad

"Me ei tee midagi väga erilist, aga tahame pakkuda jooksuhuvilistele tavapärasest natuke teistsugust elamust," lausus jooksu Narva Talv peakorraldaja Kohtla-Järvelt pärit Marko Torm, kes on praegu riigikogu liige, kuid olnud varem ka Rakvere linnapea. Ta loodab, et esmakordselt Narvas toimunud talvist ööjooksu õnnestub korraldada ka edaspidi.