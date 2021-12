Narvas löödi meest noaga

Baarist vinnati alkoholi ja telekas

Politsei sai teate, et 17. detsembril varastati Kohtla-Järvel Pärna tänava baarist televiisor ja mitu pudelit alkoholi. Vargusega tekitatud kahju on ligi 780 eurot.

Jõhvi kontorist kadus kallis droon

Politsei sai teate, et 17. detsembril varastati Jõhvis Tartu maanteel asuva ettevõtte kontorist tööriistakohver ja droon Mavic Air 2 Flye More Combo maksumusega 1212 eurot. Kahjusumma ja täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kelmid said kopsaka noosi

16. detsembril helistas Jõhvis elavale 58aastasele mehele vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseiametnikuna ning teatas, et keegi oli üritanud vormistada mehe nimele laenu. Helistaja palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada oma arvutisse programmi AnyDesk ning vormistada kiirlaenu. Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on tehtud ülekandeid võõrale pangakontole. Kahju on 6800 eurot.