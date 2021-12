Ida-Viru keskhaigla teatas esmaspäeval, et koroonasse nakatumise näitajad on hakanud taas suurenema. Patsiendid, kes satuvad koroonaviirusega haiglaravile, on raskemas seisundis kui varem ning nad vajavat pikemat taastusravi. Keskhaigla õendusjuhi Alevtina Uustalu sõnul viitavad mitmed märgid neljanda koroonalaine tulekule. "Meie piirkonnas on nakatumine kahjuks tõusuteel, omikrontüve levimine Eestis on sagenenud," märkis ta.