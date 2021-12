JUHTKIRI ⟩ Ida-Viru teeb vaktsineerimises edusamme

Kui Eestis keskmiselt on kõigist elanikest vaktsineeritud 63 protsenti, siis Ida-Virumaal 54. Vahe on tuntav, aga see ei ole enam poole väiksem, nagu oli suvel.

Järele rühkimist on mõjutanud mitmed asjaolud. Kõvasti on süstimise kasuks argumenteerimisega vaeva näinud suured ettevõtted. Oma osa on kindlasti olnud ka traagilistel lugudel, kus kellegi lähedased või tuttavad on koroonat väga raskelt põdenud või ka surnud. Tõsiasi on, et surnud inimeste arv on sel aastal tunduvalt suurem kui varasematel aastatel.

Vaktsineerimise hoogustumine on aidanud kaasa ka sellele, et Ida-Virumaa ei ole praegu nakatumise ulatuselt Eestis tipus. Kuid see olukord võib taas kiiresti muutuda. Nakatumise kasvu on seni osaliselt pidurdanud ka suur läbipõdenute osakaal maakonna elanike seas. Ent kui arvestada, et suurem osa nendest põdes ligikaudu aasta tagasi, siis hakkab ka see mõju taanduma. Seepärast on tõhustusdooside tegemine äärmiselt vajalik.