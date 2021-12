ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas jõulumaal tänavu läheb?

Meil läheb väga ilusti ja lumiselt. Võin öelda, et tänavu on meil külastusrekord: julgelt üle 1000 lapse on praeguseks meilt läbi käinud. Meie eripära on see, et asume keset ürgset loodust ja metsa. Neid eurojõulumaid on ju igal pool ning linnalastele, kes tulevad paneelmajade vahelt, on meie metsik loodus ümberringi suur elamus. Käime nendega metsas, viime metsloomade sööklasse toitu, teeme lõket, kus lapsed saavad ise vahukomme ja viinereid küpsetada, jõuluvana keedab kakaod. Meil on üleval ka rajakaamerad, mis metsloomi filmivad, ning koos lastega vaatame neid videoid.