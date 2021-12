Ida-Virumaal tulevad talviselt lumised jõulud

Riigi ilmateenistuse asukohaprognoosi kohaselt on Jõhvi kandis 24. detsembri varahommikul külma kaks kraadi. Kuid päeva jooksul hakkab temperatuur langema ja jõuluõhtul kella 18 ajal on oodata juba ligemale 11 külmakraadi. Põhjatuul puhub tugevusega 3-5 m/s.

Nii 24. kui ka 25. detsembril on oodata hooti ka kerget lumesadu, mis tähendab, et valge lumevaip püsib siin kandis kogu jõulude aja.

Virumaa on praegu kõige lumerikkam paik Eestis. Kui suuremas osas Eestis on lumikatte paksus 2-4 sentimeetrit ning Lääne-Eestis ja saartel on ka täiesti musta maad, siis Jõhvis oli kolmapäeval lumevaip 18 sentimeetri paksune. Kõige rohkem on lund aga Lääne-Virumaal Tudu kandis: 27 sentimeetrit. Seevastu Virumaa idaservas Narvas oli lund vaid 4 sentimeetrit.