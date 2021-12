Karis ütles tänavu vahetult pärast presidendiks valimist, et püüab hakata Eesti ühiskonda kokku õmblema. Nii Eestis kui kogu maailmas on viimastel aastatel tunda pingete kasvu. Seda on võimendanud koroonakriis, millega on tulnud igapäevasesse ellu uued reeglid ja piirangud, aga ka erinevad hoiakud vaktsiinidesse. Sel aastal on lisaks kaela sadanud energiakriis, mis on viinud elektri hinnad lakke. Inflatsioon sööstab suure hooga üles. Peale selle on teravnemas pinged läänemaailma ja Venemaa vahel.