Ei tohi unustada, et tegemist on sedalaadi majandustegevusega, mis oluliselt sõltub heast haridusest. Seepärast on paralleelselt vaja arendada haridusklastrit, mille ülemise tipu moodustavad regionaalsed kõrgkoolid (sealhulgas erakõrgkoolid), kuid aluspõhja laob sellele loovusele ja ettevõtlikkusele suunatud üldharidus. Jõhvi jaoks tähendab see kõigi siinsete haridusasutuste tihedat koostööd, millega tuleb kohe alustada.

Ida-Virumaa keskregiooni linnastu keskme ehk omamoodi kesklinna moodustab Jõhvi linn, millel omakorda võiks olla hästi disainitud ja funktsioneeriv keskus. Paraku seda praeguse Jõhvi kohta ütelda ei saa. Sellepärast on üks lähiaastate suuremaid väljakutseid Jõhvi kesklinna arendamine.

See tähendab ka kesklinna määratlemist, sest vähenenud elanike arvu tõttu on probleeme kesklinna piirkonna täitmisel elutegevusega. Just selle pärast on Jõhvile erakordselt tähtis, et teda ümbritsevad linnaosad ning maapiirkonnad ei kaotaks oma elanikkonda, sest Jõhvi kesklinn on planeeritud suurema asustuspiirkonna teenindamiseks ja jääb hätta, kuid see asustuspiirkond hakkab taandarenema. Naabrite arengu toetamine on seetõttu Jõhvile erakordselt oluline.

Järgmine linnaehituslik väljakutse on seotud Tallinna-Narva maantee Jõhvi-Toila lõigu ehitamisega lähiaastatel, millega saab uue näo ka Jõhvi kõige põhjapoolsem osa, kus on muu hulgas kasvamas Jõhvi tööstuspark, mille arengutega on seotud Jõhvi lähiaastate suured lootused.

Valmimas on veel mitmed spordiobjektid (kergejõustikustaadion, jalgpallihall jm) ning koos sellega suureneb spordielu elavnemise ja liikumisharrastuse kasvu lootus. Selleks tuleb aga korralduslik pool põhjalikult läbi mõelda ning panna see poliitika asemel eelkõige sporti teenima. Siingi on võlusõna koostöö.

Kultuuri poole pealt on suurim eesmärk uue raamatukoguhoone projekteerimine, rahastuse leidmine ja ehitamine. Senise raamatukogu uueks funktsiooniks on kõige enam pakutud teatrimaja ning see võiks saada uueks koduks teatrile Tuuleveski.

Jätkuma peab kontserdimaja lähiümbruse ja linnapargi arendamine kultuuritegevuste piirkonnaks. Suur lootus on pääseda "Euroopa kultuuripealinna 2024" tegevusprogrammi, mis seekord kannab Ida-Virumaale nii olulist juhtmõtet "Ellujäämise kunstid".

Selle kõige eelduseks on aga, et Jõhvis säiliks kogu perioodiks poliitilise võimu stabiilsus. Koos stabiilsusega ja planeeritud tegevuste elluviimisega hakkab aja jooksul taastuma ka maine.