VIDEO ⟩ Kohtla-Järve volikogu vastasleerid tegid teineteisele vimkaga kingitusi

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjast volikogusse valitud Vladimir Tšuzas kinkis linnapea Toomas Naelale Svetlana Loginova raamatu "Kriminaalne Eesti" venekeelse raamatu. Selles on muuhulgas juttu ka Kohtla-Järve keskerakondliku linnavõimu korruptiivsetest suhetest firmaga N&V, kes sai jõustunud kohtuotsuse põhjal linnalt ligikaudu miljon eurot kriminaalset tulu.

Tšuzas põhjendas sellise kingituse tegemist sellega, et linnapea viiks end paremini kurssi Kohtla-Järve linna lähiajalooga.

See oli vihje hiljutisele volikogu istungile, kus sotsist volikogu liige Eduard Odinets küsis linnapea Toomas Naelalt enne linnavalitsuse ametisse kinnitamist, kas ta ei karda oma valitsusse võtta finantsjuhtimise eest vastutama Ljudmila Jantšenkot, kuna tema vastutas linna raha eest ajal, kui "linnakassast varastati üle miljoni euro", viidates korruptsiooniloole, kus N&V sai kriminaalset tulu. Toomas Nael vastas tookord, et ta ei tea sellest loost väga palju.

Merkulova kinkis oma koalitsioonipartnerile Keskerakonnale kringli, öeldes, et nad hoiavad kokku ja on sõbralikud.

Opositsioonisaadikutele kinkis ta aga küünlaid märkides, et küünaldes tuleb soojust ja neid süüdates on näha, et maailm ei ole must-valge.