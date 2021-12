ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks pole Jõhvis tänavu liuvälju?

Ettevalmistusi liuvälja rajamiseks kontserdimaja ning Pargi keskuse vahele hakati tegema, kui oli eelmine külmalaine. Siis aga ilmaolud muutusid ning läks soojaks. Selle nädala esimeses pooles tehakse liuväli valmis. Rohkem praegu neid plaanis teha ei ole. See asukoht on hea: seal on olemas pingid ja valgustus. Parem teha üks korralik liuväli, kui hakata igasse linna piirkonda neid tegema. Tuleb arvestada, et üks asi on liuväli valmis teha, aga seda tuleb ka hooldada.