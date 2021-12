Ta viitab sellele, et endistel linnajuhtidel on seaduslik alus nii suurt hüvitist saada ning volikogul ei ole sisuliselt muud võimalust kui need otsused ära teha ja kantseleil tuleb raha üle kanda.

Seejuures tasub aga tähele panna, et säärase helde lahkumishüvitise korra on volikogu kaks aastat tagasi ise vastu võtnud ja seal oli tol ajal täielik ülekaal Keskerakonnal endal.

Linna juhtimise töö on vastutusrikas ja pingeline. See väärib head palka. Ka ametist lahkumisel on hüvitise maksmine põhjendatud. Aga see ei peaks oluliselt erinema sellest, mis on töölepingu seadusega ette nähtud tavalistele inimestele.

Omaette küsimuse tekitab ka see, kas on põhjendatud poole aasta või kolme kuu palga suuruse hüvitise maksmine inimestele, kes jätkavad kõrgetel ametikohtadel ja hea palgaga tööd linnajuhtimises. Kui endine volikogu esimees Riina Ivanova ja linnapea Ljudmila Jantšenko on võtnud kohad sisse abilinnapeadena uues linnavalitsuses, siis kas on õiglane maksta neile nii suuri lahkumishüvitisi?