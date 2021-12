IDA-VIRUMAA AASTA SÜNDMUS ⟩ Uus kool, mis toob Ida-Virumaale värsket hingamist ja lootust

Kuigi see kool on tegutsenud alles veidi üle kolme kuu, on ta juba pälvinud hulganisti tunnustust. Kood/Jõhvi rajamine on valitud nii Ida-Virumaa aasta haridusteoks kui ka äriteoks ja pälvinud ettevõtjate sõbra auhinna. "Meil on kindlasti veel väga-väga palju teha, et see suur tunnustus ära teenida, aga me oleme sinnapoole teel," on öelnud üks kooli juhtidest Karin Künnapas, olles liigutatud, et sellele koolile on Ida-Virumaal osaks saanud niivõrd positiivne vastuvõtt.