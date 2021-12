KÜSITLUS ⟩ Mis jääb lõppevat aastat meenutama ja mida ootate uuelt aastalt?

Ka kõik meie edasised plaanid on seotud meie hoolealustega − jaanuaris loodame traditsiooni jätkata ja korraldada talvise headuse päeva. Hoiame epidemioloogilisel olukorral silma peal.

Ootan oma peamise unistuse täitumist: et riik või mõni erastruktuur aitaks meil loomadele suure rehabilitatsioonikeskuse ehitada. Me ise liigume tasapisi sinnapoole, kuid meil endal jõudu ja raha napib, seepärast loodame, et leidub abilisi. Väga paljud neljajalgsed vajavad armastust ja hoolt ning hoolealuste hulk meie varjupaigas üha kasvab.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

ALEKSANDR DUSMAN, Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua juht:

Kõige tähtsam on see, et koroonapiirangutest hoolimata õnnestus meil juubelifestival "Rahvuskultuuride loomepada" täies mahus ette valmistada ja läbi viia ning sellele isegi uut hingamist anda. Vastukajade põhjal võib öelda, et nii osalejatele kui ka linlastele meeldis kontserdimaja muusikaväljakul tegutsenud toidutänav väga.

Piirangutest hoolimata jätkasid rahvuskultuuriseltsid aktiivset tegevust ning toimus palju märkimisväärseid sündmusi. Ümarlaud kui katusorganisatsioon sai riigilt toetust ning hiljuti toodi meile mitmesugust uut tehnikat: võimas arvuti, nutitahvel, lainurkprojektor ja videokaamera. Õpime nüüd neid kasutama ning ma usun, et see avab meile senisest rohkem võimalusi ürituste korraldamiseks ja inimeste paremaks informeerimiseks. Loodan, et see meelitab ligi ka rohkem noori.

Lõppeval aastal tähistasid juubelit mitmed kultuuriorganisatsioonid ning mõned rahvuskultuuriseltside liidrid pidasid samuti ümmargusi tähtpäevi. Detsembris saab Ida-Virumaa integratsioonikeskus kahekümneaastaseks, kuid lükkame selle märkimisväärse tähtpäeva tähistamise tulevasse aastasse − lootuses, et piiranguid leevendatakse, et osaleda saaks rohkem inimesi.

Isiklikus elus oli samuti üks oluline sündmus: pidasime abikaasa Lidiaga kuldpulmi.

Uuelt aastalt ootan eelkõige alustatu jätku, kuid sooviks rohkem tegevusvabadust. Samuti vastastikuse koostöö tugevdamist kohalike omavalitsustega − siin on organisatsioonide liidritel suured reservid ja ülesanded. Riigiga on meil hea kontakt, kuid kohalike võimude osalust seltside arengus ja tegevuses ootaks senisest rohkem regiooni kõikides linnades.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

MIHHAIL KASTRITSKI, Kohtla-Järve Wiru spordikeskuse direktor:

Minule oli see kõige uue aasta. See oli otsekui vulkaan, kust aeg-ajalt purskub laava, mida sa püüad vajalikku suunda juhtida, kuid sinust ei sõltu tegelikult mitte midagi. Iga päev leiavad aset mingid vapustused või sündmused, mida sa ei oota. Mitte alati kurvad − vahel on ka vastupidi −, ent neid vapustusi saadab pidev ebakindlustunne selle ees, mis juhtub homme või isegi juba täna. Eile vapustas mind sügavalt uudis, et suri Nobeli rahupreemia laureaat Desmond Tutu. Austasin seda inimõiguste eest võitlejat väga.

Maailm on muutunud ning tundub, et kehtima hakkavad mingid uued universumiseadused, millest meie ei tea mitte midagi...

Selle aasta kõige tähtsama ja eredama sündmusena nimetan Wiru spordikeskuse avamist. Eelmisel nädalal oli minu teada samuti oluline sündmus: esimest korda kogunes Kohtla-Järvele võistlustele 400 ujujat! Rõõmu tegid jalgpallurid, kes naasid esimesse liigasse.

Prognoose ma ei tee, kuid loodan, et linnas lõpetatakse alustatud projektid ja tehakse algust uutega − spordilinnaku ehitus jätkub.