PILDIGALERII ⟩ Narvas tähistati Vabadussõja relvarahu aastapäeva

Narva linnapea Katri Raik kinnitas, et Vabadussõja relvarahu aastapäev ei ole küll rahvuspüha, ent sellest päevast räägitakse igal aastal üha rohkem. "Sel päeval peetakse tseremooniaid üle Eesti, nii et võib öelda, et see on uus mälestuspäev, mis alles otsib oma kohta."