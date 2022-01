JUHTKIRI ⟩ Kas Jõhvi vajab riiklikku üürimaja?

Sellega kaasneb eeldus, et osa niinimetatud viiepäevaeestlasi ehk siis inimesi, kes käivad Ida-Virumaal kas siis parema palga või missiooni tõttu tööl, seoksid end selle piirkonnaga senisest tugevamini − koliksid ka oma pered siia. Jõhvi saaks elanikke juurde ning see oleks üldine võit ka kohalikule kaubandusele ja teenindusele.

Teisest küljest jääb aga ebaselgeks, miks peab sellist üürimaja ehitama avaliku raha eest. Kui paljud ametkonnad ja riigiasutused väidavad juba aastaid, et Jõhvis oleks suur nõudlus heal tasemel uue elamispinna järele, miks siis need arendajad, kes panevad Tartus, Pärnus ja teistes suuremates maakonnakeskustes üksteise võidu uusi korterelamuid püsti, seda Jõhvis ei tee? Miks pangad ei too neile sellel kandikul soodsaid laenupakkumisi? Või ei ole nõudlus siiski selleks piisavalt suur?