Vägivalla vähendamine ja ennetamine on terve ühiskonna kasvamiseks hädavajalik. Suur osa vägivallajuhtumitest jääb varjatuks, tihti neist ei teatata ning kõrvalseisjad ei taha sekkuda. Vägivalla tunnistajad arvavad sageli ekslikult, et see on asjaosaliste isiklik asi. Ohvrid või nende lähedased ei pruugi ka teada, kust abi otsida. Ühiskonnas on kahjuks levinud vägivalla õigustamine ning vääruskumused vägivalla kohta.

Olukorra parandamiseks käis üle 100 tippeksperdi koolides sotsiaalkindlustusameti eestvedamisel turvalistest suhetest rääkimas. Mina andsin Ida-Virumaa vene õppekeelega koolides kokku 17 külalistundi 7.-9. klasside õpilastele. Tundides arutlesime, kuidas füüsilist, vaimset, majanduslikku ja seksuaalset vägivalda ära tunda, seda ennetada ning sellele piir panna.

Kuidas tunda ära ebaturvalised suhted?

Turvalisele suhtele on iseloomulikud usaldus, hoolimine ja võrdsus. Ebaturvalistes lähisuhetes need aspektid puuduvad. Minu kogemuse järgi tunnevad Ida-Virumaa noored hästi ära füüsilise ja vaimse vägivalla ilmingud. Vägivalla tunnistajaks olles kardetakse aga sekkuda ning ei osata ka abi otsida.

Seksuaalset ahistamist ei pruugita ära tunda. Seksuaalkasvatusel on oluline roll seksuaalse vägivalla ennetuses.

Kui füüsiline, vaimne ja seksuaalne vägivald on tuntumad, siis majandusliku vägivalla puhul ei pruugi ohver esialgu arugi saada, et temaga toimuv on vale. Kui näiteks üks paarilistest keelab oma kaaslasel minna suvetööle ettekäändega, et nii saab paar suvel pikemalt koos olla, ei pruugi selline käitumine esmapilgul vale tunduda. Samas kui teine osapool siiski soovib oma raha teenida, aga talle seda keelatakse, on juba tegemist majandusliku vägivallaga. Majanduslik vägivald avaldub ka siis, kui üks kaaslastest teise raha endale võtab.

Vägivallal on kahjuks korduv ja süvenev iseloom: suhte alguses esinevale kontrollivale käitumisele võib järgneda üha tõsisem vägivald, näiteks ähvardamine, eraldamine, majanduslik, seksuaalne või füüsiline vägivald, millest ohver ei oska enam iseseisvalt välja tulla.

Kui romantilise suhte alguses lubab üks osapool endale manipuleerivat, kontrollivat käitumist, solvab või alandab, siis on õige hetk teadvustada, et suhe ei ole turvaline ning suure tõenäosusega muutub vägivald tulevikus aina intensiivsemaks. Seetõttu on eriti oluline vägivallale piir panna esimeste märkide ilmnedes. On oluline vägivald ära tunda ja suhe katkestada või vägivallale tunnistajaks olles aidata lähedasel vägivaldset suhet ära tunda ning sellest lahkuda või abi küsida.

Ka sõprussuhted peavad olema turvalised

Külalistundidest selgus, et noortele on paraku oluline probleem ka koolikiusamine. Koolikiusamise lahendamiseks tuleb pöörudada turvalise täiskasvanu poole, keda õpilane usaldab: koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, kooli juhtkond, õpetaja, lapsevanem.

Kui noor ei oska kiusamisele ise piiri panna ega julge täiskasvanutelt abi küsida, võib helistada lasteabitelefonil 116 111, kus teda kuulatakse ja aidatakse. Seda võivad teha ka kiusu tunnistajad, kes ise sekkuda ei julge. Kõne lasteabitelefonil on helistajale tasuta. Nõu saab küsida nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Kui helistada ei soovita, saab abi küsida ka veebivestluse aknas kodulehel www.lasteabi.ee või e-kirja teel.