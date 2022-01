TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas elektri- ja küttearved üllatasid teid?

FOTO: Peeter Lilleväli

Mare Reimal, pensionär:

Jah, aga mul oli fikseeritud hindadega leping, seepärast pole hinnatõus veel tunda andnud. Mis edasi saab, ei tea. Eks ma vaata, kuid pole välistatud, et peab hakkama mõtlema, kuidas edaspidi toime tulla.

FOTO: Peeter Lilleväli

Miroslav Preiman, pensionär:

Mina sain normaalse arve. Võib-olla on see ka kasvanud − ma ei ole võrrelnud −, kuid igatahes ei šokeerinud see mind küll. Ma elan pisikeses ühetoalises korteris, kommunaalteenuste eest ei tule palju maksta. Äraelamiseks mulle pensionist piisab − ma ei kurda.

FOTO: Peeter Lilleväli

Viktor Indrisans, tööotsija:

Arved ei rõõmustanud, kuid seda võis oodata, et need kasvavad − ajakirjandus valmistas muutusteks ette. Detsembris kerkisid arved umbes 20 protsenti, kuid tõenäoliselt kasvavad need veelgi: tuli teade, et gaasi eest peab nüüd maksma 1.28 kuupmeetrist, meie aga kasutame palju gaasi. Mida teha? Saame vaid püksirihma pingutada. Räägitakse mingist hüvitisest, kuid ei ole selle saamise võimalusi veel uurinud.

FOTO: Peeter Lilleväli

Artjom Rumjantsev, ehitaja:

Üürime abikaasaga korterit. Saame omanikelt arve ja maksame nii palju kui vaja. Võimalik, et kommunaalteenused on kallinenud, aga kui palju täpselt, seda ma ei tea. Igal juhul ei ole saadud arved meid esialgu šokeerinud.

FOTO: Peeter Lilleväli

Vladimir Buza, töötu: