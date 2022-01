JUHTKIRI ⟩ Järjest "allavõttev" Ida-Virumaa on endiselt kaalukas

Ida-Virumaa suurim linn Narva on kaotanud nelja viimase aastaga ligamale 5000 elaniku, kellest osad on heade töökohtade puuduse tõttu kolinud Tallinna. Kuid Narva elab veel üle 53 000 inimese ja see on Eesti suurusel kolmas linn. FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik