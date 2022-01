Politsei sai teate, et 5. jaanuaril helistas Narvas elavale 60aastasele mehele vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseiametnikuna ning palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada arvutisse programmi AnyDesk ja sisestada Smart-ID koodid. Seda mees ka tegi. Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on tehtud ülekanne võõrale pangakontole. Kahju on 9700 eurot.