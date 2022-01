Jõhvi abivallavanem ARVO ALLER:

Möödunud aasta aprillis algatas volikogu detailplaneeringu, siis jäi aga asi toppama. Vahetus vallavalitsus ning otsest survet sellega edasi minna polnud ja sinna see jäi. Eks me peame nüüd ette võtma kõik detailplaneeringud, mis on algatatud ja siis seisma jäänud.