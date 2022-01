LEA RAND ⟩ Mida sagedamini raamatukogus käime, seda rohkem see areneb

Seepärast on väga tänuväärne, et 12. jaanuaril algav raamatukogude teema-aasta toob raamatukogud oma murede ja rõõmudega avaliku tähelepanu keskmesse ning võimaldab ühiskondlikul ja kogukondlikul tasandil nende rolli lahti mõtestada.

Tänapäeva infoühiskonnas on raamatukogude roll muutunud ja jätkuvalt muutumises. Klassikalistele lugemissaalidele ja laenutusteenustele on lisandunud nende digitaalsed variandid. Väikestesse maaraamatukogudesse ei jõua digilahendused ilmselt nii kiiresti kui suurematesse, kuid tasapisi edenevad ja tänapäevastuvad nemadki.

Asendamatuks on muutunud raamatukogu kui abistaja roll kodanike suhtlemisel e-riigiga.

Raamatukogu on kui kogukonna kokkutooja ja liikmetele lähedal seisja ning üks viimastest demokraatlikest avalikest ruumidest. Raamatukogu on koht, kus kogukonna liikmed − lastest vanemaealisteni − saavad koguneda, arutleda ja oma asju ajada.

Raamatukogudel on täiesti asendamatu roll kirjanduse hoiustamisel ning tutvustamisel, nii laste, noorte kui ka täiskasvanute lugemishuvi tekitamisel ja suunamisel. Need tagavad ligipääsu ammendamatule kultuurivarale ja seda täiesti tasuta. Seal toimuvad kirjanduslikud kohtumised, põnevad näitused, raamatulaadad ja õpitoad, järjest rohkem pakuvad raamatukogud mitmesuguseid lisateenuseid.

Vähetähtis pole ka raamatukogude roll rohepöördes − on ju raamatukogud ringmajanduse musternäidis: annavad oma ressursid kogukonnale tasuta kasutamiseks.

Raamatukogu on müstiline paik, sest keeruline on sealt väljuda midagi kaasa võtmata. Olgu kaasavõetavad siis raamatud või loetust juba omandatud teadmised. Väiksema kogukonna raamatukogus võivad selleks olla ka kohalikud uudised või lihtsalt rõõm inimestega suhtlemisest. Raamatukogu pakub inimestele õppimis-, arenemis- ja meelelahutusvõimalusi kogu elukaare vältel.

Ent ükskõik, millise sisuga on raamatukogu või kus see asub, ilma oma kasutajate, lugejateta, ei saa ükski raamatukogu tegutseda. Seepärast hoidke oma raamatukogusid! Mida rohkem te seal käite, üritustel osalete, seda suurem on võimalus, et teie "koduraamatukogu" säilib ja areneb.

Ida-Virumaal on 40 üldkasutatavat ehk rahvaraamatukogu. Igal neist on oma nägu ja sisu ning erisugused võimalused, kuid üks, mis meid kõiki seob, on kindlasti soov oma kasutajatele pakkuda võimalikult head ja nüüdisaegset raamatukoguteenust.

12. jaanuari keskpäeval toimub raamatukogude aasta avamine suure ühislugemisega − kell 12.12 loetakse ette katkendeid kahest eelmisel aastal Eesti raamatukogudest enim laenutatud raamatust: Piret Raua lasteraamatust "Tobias ja teine B" ning Mudlumi raamatust "Mitte ainult minu tädi Ellen".

Kuidas see mingis raamatukogus just välja hakkab nägema, otsustab iga raamatukogu ise.

6. jaanuari Põhjarannikust saime teada, et Jõhvi keskraamatukogu korraldab raamatukogude aasta sissejuhatuse suurejooneliselt ettelugemisega Jõhvi Mihkli kirikus. Avalikku ettelugemist saab Facebook Live´i vahendusel jälgida Toila vallaraamatukogu lehelt. Avapäeva üritusena toimub ettelugemine ka Iisakus, Pagaril, Tudulinnas, Kiiklas, Kiviõlis ja Kohtla-Nõmmel. Päev varem lükatakse raamatukogude aastale ettelugemisega hoog sisse ka Saka ja Voka raamatukogus.

Kindlasti saate täpsemat infot raamatukogude aasta avaürituse ja aasta jooksul raamatukogudes toimuvate ürituste kohta juba oma raamatukogust.

Soovin kõigile kolleegidele ilusat ja tegusat raamatukogude aastat, säravaid ideid ning jaksu nende elluviimiseks!

Briti poliitik ja kirjanik Augustine Birrell on öelnud, et raamatukogusid ei rajata, need kasvavad. Kasvada saame aga ainult koos oma kasutajatega. Seepärast soovin ilusat, uute, inspireerivate lugemiselamuste rohket aastat ka kõigile meie raamatukogude lugejatele.

Kohtumiseni raamatukogus!