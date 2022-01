Narva linnapea KATRI RAIK:

Meil pole Kreenholmi kultuurikvartali kontseptsioon siiani paigas ja kas me peaksime võtma enda kaela mälestusmärgi, mille üle käib selline vaidlus ning millega Jaak Joala lähedased pole nõus? Et kusagile mujale ei sobi ja meile sobib? Et oleme nagu Eesti prügikast või? Ei ole! Olgem ausad, tegelikult ei ole Jaak Joalal Narvaga ju mingit seost peale lavastuse "Kremli ööbikud". Aga aeg oleks juba sellest lavastusest lahti lasta.