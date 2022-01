NÄDALA KUJU ⟩ Vladimir Žavoronkov

Kuigi Vladimir Žavoronkovi maletajakarjääri parimad partiid jäävad ligikaudu paarikümne aasta taha, ei ole kahtlust, et maletaja mõtlemine ja võime näha ette rohkem kui üks või kaks käiku, on Narva volikogu juhtimisel valuuta, mida ühelgi teisel saadikul pole.

Jõudude vahekord Narva volikogus ja erinevate saadikute huvid on justkui minimudel, millest kirjutas aastaid tagasi USA tuntud politoloog ja riigitegelane Zbigniew Brzezinski oma raamatus "Suur malelaud", kus ta vaatles, kuidas on Euraasias nagu malelaual nuppe liigutades oma huvide eest seisnud suured riigid.

Lisagem, et maletamise kõrval on Žavoronkov ka aastaid politseiuurijana ning maksu- ja tolliametis töötades pätte paljastanud. Viimased kuus aastat on ta aga Narva Kesklinna gümnaasiumis avardanud õpilaste teadmisi ja silmiringi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides ning teinud seda nii hästi, et ta valiti tunamullu Eesti aasta aineõpetaja nominendiks.