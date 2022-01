"Eesti kroon tuleb pärast [Eesti Panga presidendi] Siim Kallase sõitu Washingtoni ja Moskvasse, teatas uudisteagentuur BNS 21. mail 1992. /.../ Kallasel oli korda läinud väga lühikese aja jooksul keskpank üles ehitada ja ühtse meeskonnana innukalt tööle panna. Midagi oli siiski veel puudu. See miski oli rahvusvaheliste rahandusorganisatsioonide toetus, ilma milleta ei julgenud rahareformi ette võtta ka Eestist palju suuremad ja tugevamad riigid. Kallas teadis, et [Rahvusvaheline Valuutafond] IMF on kiire rahareformi vastu ja püüab teda keelitada seda edasi lükkama, kuid millegipärast sõitis ta Washingtoni ihuüksi, ilma ühegi abiliseta." Nii kirjeldab aega 30 aastat tagasi raamatus "Kodanike riik" kolleeg Kalle Muuli.

"Ilma IMFi toetuseta oli rahareform päratu risk. /.../ IMFile ei meeldinud [kohtumisel] miski. /.../ Kallasel ei lastud just palju rääkida, aga kus ta vähegi suu lahti teha sai, seal ta kordas oma kangevõitu inglise keeles nagu rikkis masin: "We will not postpone. We will not postpone!" /.../ Viimane katsumus kadalipus oli söömaaeg IMFi tegevdirektori Michel Camdessus´ga." Viimaks Camdessus ütles pettunult: "Teie olete riik, teie otsustate. Te kihutate kärestikust alla, kuid me püüame teid sealt välja aidata."