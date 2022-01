ÜKS KÜSIMUS ⟩ Missugust suurüritust Jõhvi vajab?

Jõhvi volikogu kultuurikomisjoni esimees ILMAR AUN:

Eks see teema on ammu kõne all olnud ja aegade jooksul on mitmeid üritusi Jõhvis ka korraldatud, nagu näiteks festival "Slaavi valgus". Aga need on olnud pigem kitsamale sihtrühmale suunatud.