Kokkupõrke vältimiseks sõitis auto teelt välja

Tekitas kasuisale vigastusi

18. jaanuaril teatati, et Kohtla-Järvel Uue tänava korteris tõukas 43aastane mees oma kasuisa, mille tagajärjel sai kannatanu vigastusi. Politsei pidas kahtustatava kinni.

Oru poest viidi raha

18. jaanuaril teatati politseile, et Kohtla-Järve Oru linnaosas lõhuti Virmalise tänavas asuva poe uks, tungiti sisse ning varastati seifist sularaha. Esialgne kahju on 2000 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.