JUHTKIRI ⟩ Vana vaksali küsitav tulevik

Ühest küljest on arusaadav, et Jõhvi, kus ajaloolistel põhjustel puudub traditsiooniline vanalinn, tahab väärtustada seda vähest ajaloolist, mis tal on, ehk stalinistlikku arhitektuuri, mille silmapaistvaks osaks vana jaamahoone kahtlemata on. Teisalt ei ole aastate jooksul suudetud hoonele leida uut sisu ega vormi. Praegune hoone konserveerimine aitab otsustamist edasi lükata.