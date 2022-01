Ainuüksi Ida-Virumaal on selliseid inimesi hinnanguliselt kokku 2000. See tähendab, et igal aastal kulutavad Ida-Virumaa elanikud sõitmisele kokku üle miljoni tunni − aeg, mis tuleb pere, kodu, kogukonna, trenni või huvitegevuste arvelt. Inimese heaolu arvelt.

See kõik võib kõlada nagu üksikisikute valikute küsimus ja olmeprobleem, kuid ma julgen väita, et see näitab üht suurt probleemi, mis Eesti ühiskonda praegu vaevab. Inimestel pole võimalik leida tasuvat, motiveerivat või atraktiivset töökohta väljaspool suurlinnu.

Kui inimesel puudub igasugune võimalus leida endale normaalne töö oma kodukoha läheduses, on juba regionaalpoliitika läbi kukkunud.

Me oleme harjunud seda võtma paratamatusena, kuid see ei peaks ega tohikski nõnda olla. Riigi aktiivsem sekkumine regionaal- ja tööpoliitika kaudu võiks seda olukorda parandada ning anda inimestele tagasi nende uneaja ja vabaduse olla rohkem pere ja kogukonnaga. Sellist kontseptsiooni võiks nimetada 30 minuti Eestiks, kus igal inimesel on võimalik leida motiveeriv töökoht ning kõik elementaarsed teenused oma kodust 30minutilise sõidu kauguselt.

Ühest küljest võiks ju pidada positiivseks seda, kui inimene leiab endale mujalt tasuva töö. See võimaldab teenida rohkem kui kodukohas ning avardada oma karjäärivõimalusi. Kuid siin on ka varjukülg, sest tihti ajame me sassi aja hinna ja selle väärtuse. Praegu kulutavad eestlased igal aastal 6 miljonit töötundi edasi-tagasi tööle uhamisele ning see tähendab, et paljudel inimestel kestab tööpäev tavapärase 8 tunni asemel 10-12 tundi. Loomulikult on siin keskkonnajälg ja see, kui palju inimesed kulutavad auto ülalpidamisele ja kütusele ning mis on selle mõju leibkonna heaolule.

Hoopis teine mõõde on mõju inimesele kui üksikisikule. Maanteel veedetud tunnid väsitavad ning see mõjutab ka inimeste tööviljakust, mis pole hea ei inimesele endale ega suures plaanis ka tema tööandjale. Kannatab inimese 8-8-8 ehk töö, vaba aja ja une tasakaal, mis on üks vaimse tervise põhialuseid. Rääkimata sellest, kuidas maanteel põletatud tunnid piiravad inimese sotsiaalset elu, sest oma perega kodus olemise, sportimise või kogukondlike tegevuste asemel istume me maanteel. Kõige halvemal juhul ongi säärasel ulatuslikul tööpendeldusel saatuslikud tagajärjed pereelule.

Aastaid on räägitud, et avalike teenuste kadumine piirkondades on inimeste liikumise peamine põhjus, kuid reaalsus on see, et bürokraatia saab inimene riigiga enamasti internetis aetud, ka muud vajalikud teenused, nagu näiteks pangandus, on veebi kolinud. Õigupoolest ainult abielluda või surra pole võimalik riigiga "otse ja kohapeal" suhtlemata.