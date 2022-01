Transpordiameti pressiesindaja Erki Varma selgitas, et erirežiim tähendab seda, et kui tavaliselt on teede hooldajatele kehtestatud, millise aja jooksul tuleb tee läbitavus nõuetekohaselt tagada, siis reedestes ilmastikuoludes ei olnud võimalik nendest aegadest kinni pidada. "Kõik teehooldamise ressursid on väljas ja tööd tehakse nii hästi, kui võimalik. Sellele vaatamata ei õnnestu teid nõuetekohaselt hooldada olukorras, kus tugev tuul puhub pidevalt suure hulga lund teele tagasi," ütles ta, märkides, et vajadust mööda võib transpordiamet erilise hooldusrežiimi kehtivusaega pikendada või lühendada.