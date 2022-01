NÄDALA KUJU ⟩ Tatjana Mannima

Vähemasti ta ise oli selles üsna veendunud ja kinnitas sama aasta kevadel, et tippspordiga on kõik. Vaevalt oskas ta aga tookord isegi aimata, et kahe tütre kasvatamise ja põhitöö kõrvalt Elva lasteaias hobi korras enda lõbuks trenni tehes on ta neli aastat hiljem 42aastaselt ikka veel suuskadel nii kiire, et teenib taas auga välja olümpiapileti. Ilmselge ninanips noortele!