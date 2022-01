Millist raamatut viimati lugesite?

Tavaliselt on mul laual korraga mitu raamatut. Eelistan populaarteaduslikku kirjandust, publitsistikat, detektiivromaane ja ka klassikat. Viimati võtsin raamatukogust raamatu "Kuidas parandada mälu?", autorit kahjuks ei mäleta. Huvitav raamat, ent ühekorraga ei suutnud ma seda läbi lugeda, pikendasin kaks korda selle tähtaega ja viisin siis tagasi. Keegi tark on öelnud, et inimene peab elu jooksul läbi lugema viis-kuus raamatut, ülejäänu on juba kurjast. Nii ongi. Loed läbi, aasta hiljem tuled selle raamatu juurde tagasi − ja see on jälle nagu uus.