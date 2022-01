Kelm võttis ohvri nimel laenu

Politseile teatati, et 18. jaanuaril helistas Jõhvis elavale 65aastasele naisele vene keelt kõnelev isik ja selgitas, et naise nimel üritatakse võtta kiirlaenu. Helistaja palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel saata oma pangakaardi andmed ja Smart-ID paroolid, mida kannatanu ka tegi. Hiljem avastas naine, et tema nimele on võetud 4500 eurot kiirlaenu. Kannatanu helistas seejärel panka ning blokeeris oma pangakonto.