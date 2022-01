ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mida teeb valitsus elektri hinna vähendamiseks?

Peaminister KAJA KALLAS:

Turul toimiv on nõudluse ja pakkumise suhe ning kui meil on vähe pakkumist ja palju nõudlust, siis hind läheb üles, ja seetõttu tuleb kas suurendada pakkumist või vähendada nõudlust. Ühelt poolt energiasääst, mille jaoks on ette nähtud erinevad meetmed, kui me räägime näiteks kortermajade, asutuste energiatõhusamaks muutmisest. Ja teiselt poolt erinevate tootmisvõimsuste rajamine, mida pole piisavalt selle aja jooksul tehtud. Ja kolmandaks on ikkagi [olulised] ka ühendused teiste liikmesriikidega, et näiteks saada osa nendest odavatest elektrihindadest, mis tänu taastuvatele allikatele teistes riikides on. Eks neid samme hakkame nüüd järjest ellu viima, et paremini nende hindadega kokkuvõttes toime tulla.