Koroonaviiruse omikrontüvi levib Eestis kulutulena. Kuigi Ida-Virumaa on praegu veel viiruse levikult üks turvalisemaid piirkondi Eestis, vohab siingi nakkus ülikiirelt. Juba on viiruse leviku tõttu kinni läinud mitu kooli, omavalitsustele on antud soovitus piirata laste huvitegevust.