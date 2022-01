Valitsus on juba mitu aastat ette valmistanud Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist 340 miljoni euro kasutamist, et luua selle abil uusi töökohti Ida-Virumaal, kus on varasematel aastatel Euroopa Liidu energiapoliitika tõttu kadunud mitu tuhat töökohta.