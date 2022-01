Kas ikka on? Alati on midagi head ka ja nii seekordki: hea on see, et energiasäästu ja taastuvenergia tootmise vajalikkus on nüüdseks jõudnud kõigini, ka nendeni, kelleni jutud taastumatute loodusvarade (sealhulgas põlevkivi) kasutamise piiramise vajalikkusest, kliimamuutustest, raiskamisest ja ületarbimisest hästi jõuda ei tahtnud. Energia − nii kütused, elekter kui soojus − oli säästmiseks lihtsalt liiga odav.

Tulevikus paikneb energiatootmine hajutatult üle Eesti: iga omavalitsus peab nägema ette oma territooriumil taastuvenergia tootmise vähemalt kohaliku tarbimise mahus. Jaanus Purga

Hea on ka see, et praeguseks on Eestis liikuma saanud mitmed energiamajandusele olulised asjad, mis on pikalt veninud, ja on põhjust uskuda, et lähitulevikus tehakse veel mitmeid vajalikke otsuseid nii üksikisiku, kogukonna kui riigi tasemel. Paradigma energiasse suhtumises on muutumas − visalt ja jonnakalt, aga kindlalt.

Koostööplatvormi Rohetiiger initsiatiivil 2021. aastal ettevõtjate, spetsialistide ja teadlaste koostöös valminud "Energia teekaart 2021/31/40" näitab ära mõistliku teekonna energiamajanduse ümberkorraldamiseks sellisel moel, et Eesti-sisene energiavajadus oleks kaetud kohalikult toodetud taastuvate energiaallikate baasil. Seda täies ulatuses soojuse ja elektri puhul ning osaliselt ka mootorikütuste puhul. Tulemusena saadakse lahendus, kus loodussõbralikult toodetakse vajalikus koguses energiat sellise hinnaga, millega tarbija soovib veel osta ning tootjal on mõistlik toota ja dotatsioone maksma ei pea.

Tuleb silmas pidada, et soov ja vajadus pole sünonüümid: Eesti keskkond on suuteline mõistlikul moel katma ära meie vajadused ja kannatama ära meie tegevuse tagajärjed, kuid mitte kunagi ei ole looduse võimekus piisav inimese ahnuse ja kõikide soovide rahuldamiseks.

Tulevikus paikneb energiatootmine hajutatult üle Eesti: iga omavalitsus peab nägema ette oma territooriumil taastuvenergia tootmise vähemalt kohaliku tarbimise mahus. Ei saa ja ei tohi enam elada teiste piirkondade arvel.

Nõukogude ajast jäänud arusaam, et kogu elekter toodetakse idas ja kogu ülejäänud Eesti tarbib, enam ei toimi. Omavalitsused, kes taastuvenergia tootmist ei planeeri, hakkavad tulevikus energia eest oluliselt rohkem maksma − kuna nii tootmist, ülekandmist kui salvestust tuleb sisse osta.

On hea aeg hakata leppima paratamatusega: energiatõhususel ja ressursisäästul põhinev rohepööre ja üleminek taastuvenergiale tuleb kindlasti. Võidavad need, kes õigel ajal "küüti hüppavad", ja kohe kindlasti kaotavad need, kes võimalikult kaua pidurit vajutavad.