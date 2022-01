Miks on see Narva linnale kasulik? Ega ei olegi, opositsioon isegi tunnistab, et oma tegevusega taheti lihtsalt võimuliidule koht kätte näidata.

Opositsiooni roll nii parlamendi tasemel kui kohalikes volikogudes on väga oluline − ilma opositsioonita satub demokraatia ohtu. Ja iga opositsioonis olev jõud peab sellega arvestama, et mitte muutuda ühel hetkel iseenda paroodiaks.

Kahjuks oleme näinud teisteski volikogudes, aga ka parlamendis inimesi, kes on opositsioonis sellepärast, et nad ongi alati opositsioonis. Oleme näinud ka sellist opositsiooni tööd, kus näritakse mittesisuliste asjade kallal, ajades juuksekarva lõhki.

On kombeks arvata, et opositsioonile on justkui rohkem lubatud. Sageli see nii ongi, sest võimul oleval jõul lasub ka vastutus juhtimise eest. Aga samas ei peaks opositsioonijõud volikogudes siiski keskenduma sellele, kuidas võimulolijate vastu võimalikult kiuslik olla ning lihtsalt ärapanemise rõõmust otsuseid läbi kukutada, nagu nüüd Narvas juhtus. Sest ka opositsioonil lasub vastutus kas või selle eest, et volikogu saaks vajalikke otsuseid vastu võtta. Ja jutt pole sellistest otsustest, kus eri poliitiliste jõudude seisukohad erinevad maailmavaate, põhimõtete, eetiliste tõekspidamiste vms tõttu.