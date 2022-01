"Murdmaasuusatamine on rõvedalt raske ala, kuid olen mõelnud, et see valu ja kannatamine kestab nii lühikest aega, aga kui tuleb hea koht, siis on au ja kuulsus." Niimoodi rääkis Aveli Uustalu aasta tagasi, mil ta sättis värske Eesti meistrina oma esimestele täiskasvanute maailmameistrivõistlustele.