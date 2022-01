VIDEO ⟩ Päästjad põletasid majapidamise maani maha

Päästjad hoidsid põlengu veevoolikute abil kontrolli all, kuid lasid majal siiski maani maha põleda. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Harv kaader: maja on leekides, aga päästjad poseerivad selle taustal grupipildi jaoks. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Meil on väiksemaid komandosid ja vabatahtlikke, kes suurematele põlengutele väga tihti ei satu. Neile ongi see hea võimalus tulekahju seestpoolt näha ning õppida selle käigus tegutsema," sõnas tuletõrjeõppuse eest vastutanud päästja Marek Martinson.

Ida päästekeskuse pressiesindaja Seidi Lamus-Tšistotin ütles, et tegelikult eelneb sellisele õppusele märgatav bürokraatlik tegevus, mille käigus tuleb kooskõlastused saada näiteks omavalitsuselt, aga ka naabritelt, omanikuga sõlmida leping. "Tegelikult pakutakse päästjatele selliste õppuste korraldamiseks rohkem maju, kui me neid vastu võtame," sõnas ta. Mõnikord lükatakse pakkumised tagasi põhjusel, et elektriliinid asuvad majale liiga lähedal või tuli võib ohustada naabermaju.