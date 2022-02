ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas Jõhvi linnast hakatakse lund välja vedama?

Jõhvi vallavalitsuse majandusnõunik AIVO TAMM:

Jah, lund on palju ja see ohustab liiklust. Loodame, et teisipäeval saab teehooldaja hakata lund linnast välja vedama. Praegu, esmaspäeval, on isegi linnas veel mõned kõrvaltänavad kinni ja kõnniteed umbes. Probleem on ka selles, et lund pole kusagile lükata.