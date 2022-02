JUHTKIRI ⟩ Lumetorm pole midagi enneolematut

Muidugi päästis paljusid see, et tormile järgnes pühapäev, mil enamikul inimestest polnud tarvis tööle minna, vastasel juhul võinuks hommikul liikluses paras kaos olla.

Kuigi inimestel tekkis nii liikumise kui elektrivarustusega probleeme, siis tundub, et suurem osa saab aru, et sellistes ekstreemsetes oludes ei saagi teehooldajad, elektrikud, päästjad ja muud asjassepuutuvad ametkonnad imet sooritada ning korraga igal pool tormi tagajärjed likvideerida. Loogiline on, et esmalt suunatakse jõud sinna, kus elanikke rohkem, teised peavad nii kaua kannatust varuma.

Mis võiks olla paremini korraldatud, see on elanike informeerimine. Paljudel omavalitsustel on küll koduleheküljel teehooldaja kontaktandmed olemas, kuid pahatihti on need numbrid sellistes oludes kinni või pole kättesaadavad.