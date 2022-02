Narva lähedele kerkib "elamukvartal" tuhandele ehitajale

Ehitusseadmete rendiga tegeleva firma Cramo tegevdirektor Remo Holsmer ütles, praegu, mil tehase ehitusel käivad pinnase- ja betoonitööd, on paigaldatud paarkümmend soojakut. "Praegu on objektil vähem töötajaid, aga mida edasi kogu protsess liigub, seda suurem on ka vajadus soojakutele järele," ütles Cramo tegevdirektor Remo Holsmer.

Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola on öelnud, et uus tehas on väliselt sarnane kõrvalasuva kümme aastat tagasi valminud esimese Enefit 280 tehasega. "Aga seda on palju moderniseeritud. Oleme õppinud, kuidas teha see selliseks, et hakata seal lisaks õlile tootma ka mitmesuguseid keemiatooteid."