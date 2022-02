JUHTKIRI ⟩ Tuisk võib olla erakordne, aga info jagamine olgu normaalsus

Majanduslikult ei ole kuidagi põhjendatud soetada sellises koguses tehnikat ja inimesi, kellele korraga on aastas tööd anda ehk viiel või kuuel päeval. Samamoodi on mõistetav, et kui teid hooldavad firmad paiskavad lumetormi ajal kõik oma masinad ja inimesed tööle, siis juba ainuüksi tööseaduse järgi peab sellele järgnema puhkeaeg. Kallite masinate rooli ei saa võtta ka juhuslikke asendajaid.