Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuht MIHHAIL TAMMEARU:

Jah, haigestub üha rohkem töötajaid. Praegu ei ole olukord veel kriitiline. Meil on praegu koroonaga kodus üle 30 töötaja, see on paar protsenti. Haigestumine ei ole veel õnneks nii ulatuslik, et mõjutaks haigla tööd. Aga nii nagu kõigis haiglates, on ka meil probleem, et haigestunud töötajatele pole asendajaid kusagilt võtta. Peame olemasolevate inimestega kuidagi hakkama saama.