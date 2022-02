Samuti on see aeg, mil on võimalik uuendada ja nüüdisajastada linnavalitsuse ja volikogu tööd korraldavaid dokumente. Kuigi volikogus on eri erakondade ja valimisliitude esindajad ning ühed on "võimul" ja teised opositsioonis, peaks ju kõikide rahvaesindajate ühine eesmärk olema linna ning selle elanike, hariduse, kultuuri jt valdkondade areng.

Kahjuks ei paista see hea tahe aga kuskilt välja. Restart Kohtla-Järve ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajad on teinud mitmeid (uuendus)ettepanekuid, mis kõik on tuimalt maha hääletatud. Pole olnud ei diskussiooni ega selgitusi − ollakse lihtsalt vastu.

Tundub, et suurem osa Kohtla-Järve volikogu liikmetest ei saa aru, millest käib jutt, või täidavad kellegi korraldusi. Tõsi küll, üksikud volikogu liikmed on hakanud kaasa mõtlema ja üksikjuhtudel on julgenud oma häält anda või erapooletuks jääda.

Samas on hirm mõningate volikogu opositsioonis olevate liikmete ees nii suur, et neid ei julgeta isegi ühegi (huvi)kooli hoolekogusse valida. Kuigi tegemist on laia silmaringiga ning energiliste haridus- ja kultuurivaldkonna professionaalidega. Selle asemel valitakse sinna ebakompetentsed "istuvad tegelased". Nõnda ei täideta eesmärki, et hoolekogudes oleksid esindatud volikogu erisugused vaated.

Haritus on inimese teadmiste ja kogemuste kogum, mida erinevalt haridusest ei kirjeldata koolitunnistuse kaudu, vaid see näitab isiku iseseisvat mõtlemisvõimet ning julgust neid mõtteid jagada. On kurb ja kahju, et seda haritust, julgust ning arukust meie volikogus nii vähe on.

Mis koostööst ja arengust saame rääkida, kui enamiku liikmete eesmärk on lihtsalt teistele koht kätte näidata. Nii nagu juhtus ka Narva linnavolikogu viimasel istungil: "See on nagu lasteaias: teie meile ja meie selle eest teile," kirjeldas linnapea Katri Raik Põhjarannikus koalitsiooni ja opositsiooni suhteid.

Arvan, et see ei ole siiski kõige õnnestunum võrdlus, sest lastele on võimalik selgitada, põhjendada ja nad saavad aru, kuid mitmed volikogude liikmed ei ole senise kogemuse põhjal selleks võimelised. Isegi mitte noored ja kõrgharidusega inimesed.