"Noore inspektor Morse'i" uus, 8. hooaeg esilinastub 7. veebruaril ja on eetris esmaspäeviti kell 22.00

1. "Noor inspektor Morse", mis on olnud eetris juba kaheksa hooaega, alustas iseseisva telefilmina, mis oli pühendatud "Inspektor Morse'i" sarjale, mis jooksis aastatel 1987-1993. Film oli aga nii edukas − ainuüksi Ühendkuningriigis oli 8 miljonit vaatajat −, et tootmismeeskond muutis filmi sarjaks, mis on alates sellest ajast kogunud endale suure hulga fänne kõikjal maailmas.

2. Sarja nimiosas on Shaun Evans. Shaun keeldub allkirjastamast lepingut mitmeks hooajaks korraga − alati ainult järgmiseks hooajaks. Seda seetõttu, et kui ta hakkas mängima oma elu esimeses sarjas "Teachers", ei teadnud ta, kuidas sarjal läheb, ja teadmine, et sari võib igal ajal lõppeda, motiveeris teda olema loomingulisem.

3. Roger Allamile, kes mängib Morse'i partnerit Thursdayd, meeldib oma tegelane seepärast, et hoolimata Teises maailmasõjas sõdimisest, säilitas ta oma kahe jalaga maa peal hoiaku ja inimlikkuse. Lisaks andis see talle omamoodi eetikakoodeksi, mis on üks tema tegelaskuju peamisi omadusi.

4. Shaun Evans tunnistas, et ta pole kunagi näinud ühtegi osa sarja eelkäijast "Inspektor Morse'ist", sest ta ei tahtnud, et John Thaw' versioon kuidagi tema tegelaskuju mõjutaks. Selle asemel võttis ta kätte algupärased raamatud, mis andsid talle vabaduse, mitte ei sundinud teda kellegi teise esitust järele tegema.

"Noore inspektor Morse'i" uus, 8. hooaeg esilinastub 7. veebruaril ja on eetris esmaspäeviti kell 22.00. FOTO: Epic Drama

"Miss Marple'i" 4.-6. hooaeg alates 5. veebruarist nädalavahetustel kell 20.30

1. Miss Marple'i tegelaskuju põhines kaudselt Agatha Christie enda vanaemal ja tema sõpradel. Tundub, et nad olid ka igavesed sahkerdajad.

2. Agatha Christie kirjeldas oma kangelannat kui sihvakat kena eakat daami, kelle silmis oli kaval pilk. Tema lemmikhobid olid aiandus, kudumine ja muidugi klatšimine.

3. Temast sai eradetektiiv, kuigi tal ei olnud mingeid kogemusi seaduskaitses või kriminoloogias.

4. Agatha Christie ei tahtnud kunagi, et miss Marple'ist saaks tema teise kuulsa detektiivi, Hercule Poirot' rivaal, ja kindlasti ei kavatsenud ta Poirot'd daamiga asendada. Ta kirjutas oma autobiograafias: "Kindlasti ei olnud mul sel ajal kavatsust temast kirjutada terve ülejäänud elu."

Jälgi kuritegusid, otsi vihjeid, leia peidetud esemeid või lahenda mõistatusi, uuri asitõendeid, kuula üle kahtlusaluseid ja lahenda juhtumeid koos meie kangelastega Epic Drama kanalil.