TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas lumerikas talv valmistab teile rohkem rõõmu või muret?

FOTO: Peeter Lilleväli

Tamara Timofejeva, pensionär:

Hea talv on. Kuid on ka üks probleem: raske on kõndida. Kõnnid mööda lund, lume all aga on jää. See on õudne, eriti hullus seisus on jalgrajad. Peamised kõnniteed on enam-vähem läbitavad. Ma ei mäleta, et varem oleks linnas nii suuri lumehangi olnud − see on vähemasti kole. Ja kohati ka ohtlik. Kõige suurem probleem on libedus.

FOTO: Peeter Lilleväli

Ago Nutov, firmajuht:

Normaalne Eesti talv on ja lumi teeb rohkem rõõmu. See, et sageli peab autot lume alt välja kaevama ja teid puhastama, on tühiasi − see on tervisele kasulik. On arusaadav, et väikesed korteriühistud ei jõua alati oma territooriume kohe pärast lumesadu puhtaks teha. Mind see ei ärrita − võtan labida ja aitan end ise.

FOTO: Peeter Lilleväli

Ivan Klimaševski, ekskavaatorijuht:

Normaalne talv, tuleme toime. Selline ilm ja lumi teevad rohkem rõõmu, kui põhjustavad probleeme. Põhiline, et kõik oleks terved.

FOTO: Peeter Lilleväli

Endel Savolainen, pensionär:

Hea talv on. Mulle meeldib, et lund on palju, mis sest, et tuleb majaesist ja parklat rookida. Meelehärmi teeb see, kui halvasti teehooldusfirmad kõnniteid puhastavad. Käisin praegu pakiautomaadi juures − need on nii lumme mattunud, et alumised kastid ei lähe varsti enam lahtigi. Kes peaks nende eest hoolt kandma?

FOTO: Peeter Lilleväli

Alina Tumma, puhastusfirma töötaja: